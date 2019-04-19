﻿ В эстонском городе чиновников пересадили с автомобилей на самокаты, Mixnews.lv

В мире |

В рамках пилотного проекта мэрия эстонского города Кейла приобрела для чиновников электросамокаты, на которых они смогут ездить по делам в пределах города, передает ERR.

По словам мэра Кейла Энно Фельса, город намерен пропагандировать преимущества не наносящих ущерба окружающей среде способов передвижения и мотивировать горожан снизить число автомобильных поездок.

"На самом деле экологичное поведение начинается с малых решений, а так как сейчас в приоритете снижение автомобильного движения, то каждый из нас может внести в это свой вклад, в том числе и мы", – объяснил мэр причины закупки электросамокатов.

Инициатор проекта, советник по культуре Кейлаской мэрии Яанус Вяльямяэ рад тому, что интерес городских чиновников к экологичным средствам передвижения настолько высок.

"Возможностью ездить на электросамокате по городским делам заинтересовались специалист по землеустройству, советник по строительству, социальные работники, советник по вопросам образования, садовник, вице-мэры и другие", – перечислил Вяльямяэ, добавив, что мэрия купила два самоката: с маленькими колесами для езды по твердой поверхности и с большими для передвижения по неровной земле.

Два самоката обошлись городу в 2500 евро. После подзарядки на нем можно проехать 30-50 км. В случае необходимости мэрия намерена приобрести дополнительные самокаты.

Фото: Valdur Vacht/ERR