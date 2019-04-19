﻿ Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков, Mixnews.lv

Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков (1)

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В мире | 19 апреля 2019 года, 14:44

Instagram может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали посты других людей. О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.

Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.

В самом Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, хотя подтвердили, что он действительно существует. В компании не исключили его внедрения в будущем.

Источник: Meduza

Комментарии 1
виктор1 час назад
давно пора, а то люди превращаются в животных за получения лайка =)
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