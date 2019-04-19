﻿ Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков, Mixnews.lv

Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков (1)
Instagram может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали посты других людей. О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.
Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.
Instagram is testing hiding like count from audiences,— Jane Manchun Wong (@wongmjane) 18 апреля 2019 г.
as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN
В самом Instagram сообщили, что новый дизайн пока не тестируется, хотя подтвердили, что он действительно существует. В компании не исключили его внедрения в будущем.
Источник: Meduza