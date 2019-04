﻿ Instagram рассматривает возможность отказаться от показа лайков, Mixnews.lv

В мире |

Instagram может лишить пользователей возможности видеть, сколько лайков собрали посты других людей. О том, что компания тестирует соответствующий дизайн, рассказала инсайдер и эксперт по мобильным приложениям Джейн Манчун Вонг.

Как отметила Вонг, таким образом соцсеть рассчитывает, чтобы пользователи сфокусировались на том, что они выкладывают в ленту, а не на том, сколько эти посты собирают лайков.

Instagram is testing hiding like count from audiences,



as stated in the app: "We want your followers to focus on what you share, not how many likes your posts get" pic.twitter.com/MN7woHowVN