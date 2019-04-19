﻿ Врачи рассказали о состоянии Дмитрия Быкова, Mixnews.lv

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Врачи дают благоприятный прогноз в лечении писателя и журналиста Дмитрия Быкова. Об этом со ссылкой на председателя редакционного совета «Новой газеты» Дмитрия Муратова сообщает «Интерфакс».

«После перелета состояние не стало хуже. Причина такого состояния врачам уже понятна. Прогнозы у них хорошие», — заявил Муратов.

Также он отметил высокий профессионализм врачей.

Между тем, как передает Mash, врачи сообщили об ухудшении состояния Быкова.

Как отмечается, у литератора обнаружили тяжелую форму сепсиса, ситуация, по словам медиков, отягчена отеком головного мозга. Также уточняется, что делать Быкову операцию в таком состоянии опасно, поскольку организм может не справиться с нагрузкой. Сейчас он находится в искусственной коме, семья точный диагноз писателя не называет.

Напомним, 18 апреля Быкова доставили из Уфы в Москву. Состояние писателя врачи оценивали как тяжелое.

Писатель был госпитализирован 16 апреля сразу после прилета в Уфу из Москвы. Ему стало плохо в самолете.

Источник: ПОЛИТ.РУ