﻿ В ходе беспорядков в Северной Ирландии погибла журналист, Mixnews.lv

29-летняя журналистка и писательница Лира Макки погибла во время беспорядков в городе Лондондерри в Северной Ирландии, сообщила местная полиция в твиттере.

Как сообщает «Би-би-си», человек в маске открыл стрельбу по полицейским и ранил Лиру Макки, которая стояла возле автомобиля полиции. Раненую женщину увезли в больницу, врачам не удалось ее спасти.

Беспорядки в микрорайоне Лондондерри начались после того, как полиция провела обыск в частном доме, рассказала журналистка Леона ОʼНил. Протестующие поджигали машины и закидывали полицейских камнями и бутылками.

Massive security operation happening in Mulroy Gardens in Creggan #Derry tonight. A house search is being conducted. Army Technical Officers are also at the scene although the area is not cordoned off pic.twitter.com/DpDkqAkgt0