﻿ В Instagram прокомментировали информацию об отказе от лайков, Mixnews.lv

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В пресс-службе Instagram прокомментировали информацию о том, что соцсеть может скрыть количество лайков под постами, передает РИА «Новости».

Как отмечается, в данный момент эта функция не тестируется.

«Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей», — отметил представитель компании.

Ранее сообщалось, что Instagram может отказаться от лайков.

Источник: Газета.ру