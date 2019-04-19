﻿ В Instagram прокомментировали информацию об отказе от лайков, Mixnews.lv

В Instagram прокомментировали информацию об отказе от лайков
В мире | 19 апреля 2019 года, 20:42
В пресс-службе Instagram прокомментировали информацию о том, что соцсеть может скрыть количество лайков под постами, передает РИА «Новости».
Как отмечается, в данный момент эта функция не тестируется.
«Однако мы всегда думаем о том, как снизить влияние факторов, которые оказывают давление на пользователей», — отметил представитель компании.
Ранее сообщалось, что Instagram может отказаться от лайков.
Источник: Газета.ру