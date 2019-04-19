﻿ Лукашенко сравнил отказ от русского языка с потерей разума, Mixnews.lv

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Александр Лукашенко в ходе ежегодного послания к народу Белоруссии и парламенту прокомментировал ситуацию с государственными языками в стране.

Он обратил внимание, что "опять пошла эта языковая волна".

"Но я же вас просил — не поднимайте этот вопрос вообще, он закрыт в Беларуси. У нас два государственных языка — русский и белорусский. Ни украинский, ни российский — русский… в который мы душу вложили. Люди гибли, вместе с русскими людьми воевали, это наше общее достояние. Если кто-то хочет потерять разум, он потеряет русский язык, если он хочет потерять свое сердце, он потеряет белорусский язык", - сказал президент.

Белорусский и русский языки имеют статус государственных в Белоруссии. Лукашенко ранее заявлял, что язык не должен стать проблемой в межнациональном общении, "особенно с родными людьми в России". Он также призывал "не торопиться" с расширением использования белорусского языка. Президент подчеркивал, что русский язык — это национальное достояние Белоруссии, от которого страна никогда не откажется.

Источник: РИА Новости