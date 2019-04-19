﻿ В Киеве начались дебаты между Зеленским и Порошенко, Mixnews.lv

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В Киеве начались дебаты между Зеленским и Порошенко (21)

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В мире | 19 апреля 2019 года, 20:22

На киевском стадионе «Олимпийский» начались дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Их трансляцию на YouTube ведет несколько украинских и зарубежных телеканалов.

Жеребьевка определила, что первым будет выступать Зеленский.

В ходе дебатов у каждого из кандидатов будет возможность выступить с пятиминутной речью и задать вопрос оппоненту. Кроме того, модераторы дебатов зададут каждому из них по три вопроса. На стадионе установлено две сцены на противоположных концах поля.

Модераторами дебатов стали журналисты Андрей Куликов и Елена Фроляк. Кандидатуру Куликова предложил Порошенко, а Фроляк — штаб Зеленского.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

Комментарии 21
Вывод3 часа назад
Парашка хамил, как и положено хохло-быдлу, а Зеленский вёл себя интеллигентно.

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Tan Tin2 часа назад
Нуда, нуда. Ты ещё всмомни , что те монголы, которые контролёрами в трамвае работают - типо дань с русских собирают=))))
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Tan Tin2 часа назад
Ага, клоунам осталось токо смеяца=) Раньше Киев был отец городов русских, а теперь там прям каганат хазарский=))
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