﻿ Стадионные дебаты Порошенко и Зеленского: как это было, Mixnews.lv

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В Киеве состоялись предвыборные дебаты кандидатов на пост президента Украины – шоумена и продюсера Владимира Зеленского и действующего президента страны Петра Порошенко.

Перед началом дебатов Порошенко пришёл на сцену к Зеленскому. Кандидаты пожали друг другу руки и обнялись. Оба кандидата выступили с вводными словами.

Вводные слова

Зеленский заявил, что граждане Украины проголосовали за одного Порошенко, но без присутствия телекамер он превращается в другого. Он назвал себя простым человеком, который пришёл сломать действующую политическую систему – результатом политических ошибок Порошенко.

Действующий президент заявил, что Зеленский не справится с давлением России. Президент, по словам Порошенко, не может управлять страной без необходимого опыта. Он заявил, что его оппонент скрывался от армии во время мобилизации и является котом в мешке.

Кандидаты задали свои первые вопросы

У Зеленского – серия вопросов: про коррупцию, войну и Януковича. Большая часть – на русском языке.

Порошенко отвечает: "Когда стоял вопрос выживет государство или нет, мы, украинцы сберегли державу". А Зеленский в это время "выставлял её проституткой" в своих программах.

Вопрос Порошенко: Сели бы вы в самолёт, которым управляет человек, севший поучиться? Почему верховный главнокомандующий может себе позволить? Не издевайтесь над нашим государством.

Зеленский отвечает: "Почему война до сих пор не закончилась? Вот такой вы главнокомандующий". Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре.

Кандидаты задали вторые вопросы:

Зеленский снова зачитал серию вопросов из интернета. Один из них – "Почему у всех ваших две руки?" (намёк на лозунг Порошенко, предложившего рубить руки за коррупцию). Другой вопрос – "Правда ли, что конфеты "Рошен" входят в рацион сепаратистов?" (речь, вероятно, идёт об этом сюжете).

Ответ Порошенко:

"Абсолютно все, что говорит господин Владимир, – это ложь". Говорит, что не судья и никто из его друзей не имел отношения к коррупции. В ответ припомнил Зеленскому связи с олигархом Игорем Коломойским: не будете ему руки отрубать?

Порошенко спрашивает: "Где вы видите Украину через пять лет?"

Зеленский отвечает, что держит кулаки, чтобы через пять лет в стране не было окружения Порошенко.

Кандидаты продолжают пикировку, Порошенко заявил, что даже если проиграет выборы, жизнь для него не закончится. Зеленский встаёт на колени за погибших на Донбассе, Порошенко к нему присоединяется. После этого поют гимн.

Дебаты на стадионе проходят по предложению Зеленского. При этом кандидаты долго не могли согласовать время их проведения, и Порошенко 14 апреля даже приехал на стадион один, где выступил перед сторонниками.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля. В него прошли Зеленский с результатом более 30 процентов голосов и Порошенко, набравший почти вдвое меньше. Согласно последним рейтингам, опубликованным 18 апреля, лидер президентской гонки увеличил свой отрыв от конкурента: за него готовы проголосовать более 70 процентов избирателей, определившихся с выбором. Порошенко собираются поддержать только 27 процентов.

Источник: Радио Свобода