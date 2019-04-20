﻿ "Украинская реальность круче!": Аваков сравнил дебаты с "Игрой престолов", Mixnews.lv

"Украинская реальность круче!": Аваков сравнил дебаты с "Игрой престолов"

фото

В мире | 20 апреля 2019 года, 14:34

Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с «Игрой престолов» на своей странице в твиттере.

Он рассказал, что третью ночь не может посмотреть новый сезон саги.

«Не цепляет — Украинская реальность круче!», — написал Аваков.

Ранее сообщалось, что Аваков обвинил кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского в нарушении закона.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Источник: Газету.ру

Комментарии