﻿ "Украинская реальность круче!": Аваков сравнил дебаты с "Игрой престолов", Mixnews.lv

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Глава МВД Украины Арсен Аваков сравнил происходящее в стране с «Игрой престолов» на своей странице в твиттере.

Он рассказал, что третью ночь не может посмотреть новый сезон саги.

«Не цепляет — Украинская реальность круче!», — написал Аваков.

Реально -третью ночь не могу смотреть новый сезон фантастической "Игры престолов". Не цепляет - Украинская реальность круче! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.

Ранее сообщалось, что Аваков обвинил кандидатов в президенты Украины Порошенко и Зеленского в нарушении закона.

#дебаты По итогам - сторонники Зе убеждены, что он победил. Сторонники ПП убеждены в его победе. Эмоции -это важно- но важнее - главное ради чего все это - важно, чтобы победила Украина и Украинцы! И это нас- таких разных- объединит! И этим мы будем сильны! Слава Украине! — Arsen Avakov (@AvakovArsen) 19 апреля 2019 г.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Источник: Газету.ру