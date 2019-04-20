﻿ Глава МИД Литвы недоволен Эстонией из-за встречи с Путиным, Mixnews.lv

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Глава МИД Литвы недоволен Эстонией из-за встречи с Путиным (18)

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В мире | 20 апреля 2019 года, 11:00

Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как президент страны Керсти Кальюлайд провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает BNS.

Линкявичюс призвал Эстонию проанализировать встречу глав стран и сделать выводы. Кроме того, он считает, что эстонская сторона должна координировать свои действия с другими странами Балтии, чтобы не расколоть сложившееся единство.

«Всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — добавил Линкявичюс.

Министр отметил, что Эстония не рассказала о темах встречи с Путиным, однако, Линкявичюс надеется, что это произойдет в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии.

Источник: Газета.Ру

Комментарии 18
Евлампий 2 часа назад
Надо же, какая важная персона этот свинявичус!!! Президент Финляндии - встречается с Путиным, Премьер - Министр Норвегии - встречается с Путиным, Трамп всё время мечтает о встречи с Путиным, даже 100-летний саудовской прЫнц - и тот не без труда в его - то возрасте и тот встретился с Путиным!!!! А почему Президенту Эстонии нельзя??? Что, Эстония страна больно великая???? Линас, не лохмать бабушку!!!!
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Рижанин1 час назад
Единство 3х Балтийских стран это сказка для дурачков - слова словами, а дела делами.

Когда литовцы разрушают железную дорогу к нам и планируют ядерную свалку возле нашей границы с Латгалией то понимаешь, это отношения внутри змеиного клубка.

Эстонцы по всем экономическим и социальным параметрам впереди как Латвии, так и Литвы.
Наверняка это вот уже 30 летнее доказательство того, что интеллектуальный ресурс Эстонской элиты несравнимо выше, чем у элит Латвийских и Литовских.
Трудно не заметить скрытую ненависть и ЗАВИСТЬ Латвии и Литвы по отношению к Эстонии.
Широкие лицемерные улыбки на общих встречах только подтверждают этот печальный факт.

Вот и сейчас как Латвия так и Литва оказались задним умом крепки, когда вдруг осознали, что Эстонцы ВНОВЬ опередили, но сейчас уже не только в политике, но гео-политике.

Совершенно очевидно, что Эстония в своих отношениях принимает Финскую и Израильскую модели, в которых маленькая страна отстаивает свои интересы, балансируя между интересами крупных игроков.

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Саня2 часа назад
Бролюкас не знал что подруга в Москву собирается. Если бы знал, то заказал бы сигарет по дешёвке.
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