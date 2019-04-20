﻿ Глава МИД Литвы недоволен Эстонией из-за встречи с Путиным, Mixnews.lv

Глава МИД Литвы недоволен Эстонией из-за встречи с Путиным (18)
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс неоднозначно высказался об Эстонии после того, как президент страны Керсти Кальюлайд провела встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве. Об этом сообщает BNS.
Линкявичюс призвал Эстонию проанализировать встречу глав стран и сделать выводы. Кроме того, он считает, что эстонская сторона должна координировать свои действия с другими странами Балтии, чтобы не расколоть сложившееся единство.
«Всегда будут попытки расколоть нас и проверить единство европейских или балтийских стран», — добавил Линкявичюс.
Министр отметил, что Эстония не рассказала о темах встречи с Путиным, однако, Линкявичюс надеется, что это произойдет в ближайшее время.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков раскрыл темы разговора Путина с главой Эстонии.
Источник: Газета.Ру
Когда литовцы разрушают железную дорогу к нам и планируют ядерную свалку возле нашей границы с Латгалией то понимаешь, это отношения внутри змеиного клубка.
Эстонцы по всем экономическим и социальным параметрам впереди как Латвии, так и Литвы.
Наверняка это вот уже 30 летнее доказательство того, что интеллектуальный ресурс Эстонской элиты несравнимо выше, чем у элит Латвийских и Литовских.
Трудно не заметить скрытую ненависть и ЗАВИСТЬ Латвии и Литвы по отношению к Эстонии.
Широкие лицемерные улыбки на общих встречах только подтверждают этот печальный факт.
Вот и сейчас как Латвия так и Литва оказались задним умом крепки, когда вдруг осознали, что Эстонцы ВНОВЬ опередили, но сейчас уже не только в политике, но гео-политике.
Совершенно очевидно, что Эстония в своих отношениях принимает Финскую и Израильскую модели, в которых маленькая страна отстаивает свои интересы, балансируя между интересами крупных игроков.