﻿ Завтра на Украине день Х: дебаты кандидатов собирают рекорды просмотров, Mixnews.lv

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Трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского набирают миллионы просмотров на различных источниках - трансляции велись в Youtube, в рунете, в "Одноклассниках". Ранее сообщалось, что на дебаты Порошенко и Зеленского пришли более 20 тыс. человек. По данным МВД, ситуация на стадионе «спокойная и контролируемая».

Дебаты Порошенко и Зеленского состоялись 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве.

По пять минут на вступительное слово, сколько же – на заключительное и 36 минут на вопросы и ответы. Дебаты кандидатов в президенты Украины были четко регламентированы, и модераторы строго следили за тем, чтобы выступающие не выходили за рамки отведенного им времени.

Однако это им не всегда удавалось: Петр Порошенко был слишком эмоционален для регламента, а опытный шоумен Владимир Зеленский, знающий, что такое телевизионный хронометраж, напротив – не добирал: «Я уже все сказал, мне достаточно».

Мнения тех, кто наблюдал за дебатами разделились: одним кажется, что выиграл Порошенко, другим –​ что его разгромил Зеленский. Критерий победы в данном случае субъективен, каждый увидел в дебатах что-то свое, однако что можно точно проанализировать, так это риторические приемы, которые использовали кандидаты. И каждый из них в использовании кого-либо из этих приемов либо проиграл, либо одержал победу.

Метафоры

И Зеленский, и Порошенко начали свои выступления с образных характеристик соперника, сообщает Голос Америки. Для Зеленского главной, сквозной метафорой стала метафора раздвоения, на которой он построил все свое выступление. «Мы с вами голосовали за одного Порошенко, а выбрали другого», – заявил он и «развернул» метафору. – Один – прекрасный оратор, финансист, экономист. Появляется тогда, когда рядом камеры. А потом, когда камеры выключают, появляется такой себе Петр Второй. Один кричит на Михайловской площади: “Путин, я тебе покажу!”, а другой тихонечко с Медведчуком передает приветики в Москву. Один обещает доллар по 10, а другой делает по 30».

Иными словами, главная мысль Зеленского: в оболочке президента, которого выбрал народ, скрывается кто-то совсем другой, кто не дает этому народу нормально жить.

Порошенко, продолжая метафорический ряд формы и содержания, парирует: а в оболочке по имени Зеленский вообще не скрывается никто, она пуста. «На сегодняшний день у нас есть очень красивая обертка, – говорит Порошенко, – а в эту обертку каждый может положить что хочет».

В этом образе – довольно точное определение популизма, который, как известно, апеллирует сразу ко всем и предлагает такой спектр решения проблем, в котором каждый действительно может найти все что угодно.

Зеленский в ответ саркастически замечает, что Порошенко, как владелец магазинов «Рошен», очень хорошо разбирается в обертках.

В категории «Метафоричность», пожалуй, не победил никто — счет 1:1.

Афоризмы

В этой категории явно лидировал Владимир Зеленский как опытный шоумен и кавээнщик. Если попытаться найти афоризмы в его выступлении на дебатах – легко найдется сразу десяток. У Петра Порошенко с этим сложнее: он говорит более развернутыми предложениями, а не слоганами, которые сразу «идут в народ».

Афористичными можно назвать в том числе следующие высказывания Зеленского, некоторые вполне могут стать мемами:

«Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре»

«Я не ваш оппонент, я ваш приговор!»

«Я не политик, я простой человек, который пришел сломать систему»

«Какая нафиг реформа?» (о медицине)

«Вы не пророк, а я не Моисей, чтобы куда-то вести Украину»

У Петра Порошенко на афористичность (для которой лаконичность – обязательное условие) претендует разве что фраза про обертку, о которой было сказано выше.

Счет в категории «Афористичность» – 1:0 в пользу Зеленского.

Вопросы

Вопросы на дебатах, если они не риторические, – это не прием, а основная составляющая этих дебатов, то, на чем они держатся. Однако именно эта категория стала самым слабым звеном для оппонентов.

Владимир Зеленский, собственно, не задавал конкретных вопросов. Он просто перечислял по 8-10 вопросов «от избирателей» в одном, допуская ошибку, о которой обычно предупреждают начинающих журналистов: нельзя задавать несколько вопросов в одном, иначе ваш собеседник ответит либо на то, что ему больше нравится, либо вообще не ответит по существу ни на что.

Именно это и случилось: Петр Порошенко либо отвечал на вопросы выборочно, либо вообще не мог понять, о чем конкретно хочет спросить его Зеленский, либо давал общий ответ: «Все, что сейчас сказал Владимир Зеленский, – ложь и клевета».

В результате диалога так и не произошло: Владимир Зеленский заблокировал (возможно, сознательно) коммуникацию своим подходом к вопросам не как к инструменту, а как к приему красноречия – собственно, выбрал ту самую обертку, а не содержание.

В свою очередь, Петр Порошенко, задавая вопросы, был хоть и информативен, однако слишком эмоционален, в результате чего не вписывался в хронометраж и иногда сам давал ответы на свои же вопросы: «Ответ тут один…»

Счет в этой категории мог бы выглядеть как 0:0 – ни один из кандидатов не сформулировал вопрос таким образом, чтобы получить содержательный ответ: один, вероятно, намеренно, другой – под влиянием эмоций.

"Я сейчас готов стать на колени перед каждой матерью? которая не дождалась сына с фронта". Зеленский встал на колени, Порошенко сделал то же самое, повернувшись к жене и флагу Украины. https://t.co/U9XAerLd4h pic.twitter.com/WTOzm7ExBg — bbcrussian (@bbcrussian) 19 апреля 2019 г.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Источник: Газета.Ру, Голос Америки