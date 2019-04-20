﻿ Навальный оценил дебаты Зеленского и Порошенко, Mixnews.lv

Дебаты между Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, прошедшие накануне в Киеве, были захватывающими, такой комментарий оставил в Twitter после их просмотра российский оппозиционер Алексей Навальный.

"Отличные дебаты. Прям настоящие. Очень захватывающе. Смотрите обязательно", - сказано в сообщении.

Отличные дебаты. Прям настоящие. Очень захватывающе. Смотрите обязательно. https://t.co/PhHJ8TeOz2 — Alexey Navalny (@navalny) 19 апреля 2019 г.

Трансляции дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского набирают миллионы просмотров на различных источниках - трансляции велись в Youtube, в рунете, в "Одноклассниках". Ранее сообщалось, что на дебаты Порошенко и Зеленского пришли более 20 тыс. человек. По данным МВД, ситуация на стадионе «спокойная и контролируемая».

В ходе специального брифинга замглавы МВД Украины Сергей Яровой сообщил, что в НСК «Олимпийский» на дебатах Зеленского и Порошенко присутствовали 22 тыс. человек (хотя ранее звучали оценки, согласно которым на мероприятие могли прийти до 60 тыс. украинцев).

Напомним, на киевском стадионе «Олимпийский» в пятницу, 19 апреля прошли первые дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко — кандидатов в президенты Украины. Действующий глава государства отошёл от регламента, который предусматривал выступление политиков на двух разных платформах, и поднялся на одну сцену с Зеленским. Пришедшие на стадион сторонники Порошенко оказались отрезаны от сцены двойным ограждением. Кандидаты в основном предъявляли друг другу обвинения, избирательно отвечая на поставленные вопросы. А кульминацией встречи стал момент, когда политики встали на колени — один лицом, а другой спиной к залу.

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов. Лидером голосования стал комик Владимир Зеленский с результатом в 30,24%. На втором месте оказался нынешний президент страны Петр Порошенко, который набрал 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.

Фото: Twitter