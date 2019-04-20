﻿ Вечеринка в Мексике закончилась побоищем: погибли 13 человек, Mixnews.lv

Вечеринка в Мексике закончилась побоищем: погибли 13 человек
В мире | 20 апреля 2019 года, 13:45
На пятничной вечеринке в Мексике погибли 13 человек, в том числе маленький ребенок, пишет La Jornada.
Уточняется, что неизвестные открыли стрельбу во время семейного праздника в городе Минатитлан.
По данным издания, вооруженные люди ворвались на праздник и стали стрелять по всем присутствующим. Очевидцы утверждают, что злоумышленники использовали некоторых людей как «живой щит».
По предварительным данным, в результате стрельбы были убиты пять женщин, семь мужчин и двухлетний мальчик
В настоящее время идет расследование.
Источник: Газету.ру
Фото: Twitter