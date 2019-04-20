﻿ "Миллионы для Нотр-Дам, а бедным?" Во Франции протестуют "желтые жилеты", Mixnews.lv

"Миллионы для Нотр-Дам, а бедным?" Во Франции протестуют "желтые жилеты" (1)
Жители Парижа вышли на 23-ю общенациональную акцию протеста «жёлтых жилетов», чтобы выразить недовольство политикой правительства. Демонстрации проходят также на улицах Лилля, Бордо и других французских городов.
Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.
Собравшиеся рядом с министерством экономики и финансов Франции "желтые жилеты" начали шествие к площади Республики, где запланирован митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Ровно в полдень пришедшие на согласованную акцию вышли в направлении улицы Берси, над которой расположены переход и несколько этажей здания министерства. Дорогу собравшимся сперва перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.
Собравшиеся держат флаги Франции и регионов страны, выкрикивают лозунги и поют песни. Один из участников акции держит картонку с надписью "Миллионы для Нотр-Дам де Пари, а как же бедные люди?".
Незадолго до начала шествия в толпе протестующих разорвались несколько петард, подняв в воздух облака дыма и встреченные одобрительным возгласами собравшихся.
DIRECT INFO Première barricade... #GiletsJaunes #GiletsJaunesparis #YellowVests #YellowJackets #ActeXXIII #Acte23 #Ultimatum2 #Paris pic.twitter.com/GsP1ox3CpB— HORS-ZONE Press (@HZ_Press) 20 апреля 2019 г.
Собравшиеся рядом с министерством экономики и финансов Франции "желтые жилеты" начали шествие к площади Республики, где запланирован митинг, передает корреспондент РИА Новости.
Ровно в полдень пришедшие на согласованную акцию вышли в направлении улицы Берси, над которой расположены переход и несколько этажей здания министерства. Дорогу собравшимся сперва перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.
Появление полиции было встречено криками, а вскоре в сторону стражей порядка полетели пластиковые бутылки. Рядом с кордоном взорвались несколько шумовых гранат, брошенных, вероятно, протестующими. Все ведущие к площади улицы оказались перекрыты фургонами полиции, и протестующие вышли на набережную, встреченные недовольными гудками автомобилей.
Прямо на пути колонны на проезжей части кто-то поджег мусор и доски, и место пожара издалека видно по поднимающемуся в небо черному дыму.
Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских, и выразил обеспокоенность участием в акциях радикальных элементов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с правоохранителями.
Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.
DIRECT INFO Tensions #GiletsJaunes #GiletsJaunesparis #YellowVests #YellowJackets #ActeXXIII #Acte23 #Ultimatum2 #Paris pic.twitter.com/AbKFIwYDTT— HORS-ZONE Press (@HZ_Press) 20 апреля 2019 г.
Источник: РИА Новости
Наверное тяжело там, страховым компаниям живётся.