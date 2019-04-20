﻿ "Миллионы для Нотр-Дам, а бедным?" Во Франции протестуют "желтые жилеты", Mixnews.lv

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Жители Парижа вышли на 23-ю общенациональную акцию протеста «жёлтых жилетов», чтобы выразить недовольство политикой правительства. Демонстрации проходят также на улицах Лилля, Бордо и других французских городов.

Одна из акций "жёлтых жилетов" началась в субботу в Париже рядом с министерством экономики, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Участники протестов выходят на улицу 23-ю неделю подряд. В эту субботу во французской столице запланировано несколько манифестаций. При этом власти в очередной раз запретили проведение акций на Елисейских полях, а также в районе собора Парижской Богоматери.

Собравшиеся рядом с министерством экономики и финансов Франции "желтые жилеты" начали шествие к площади Республики, где запланирован митинг, передает корреспондент РИА Новости.

Ровно в полдень пришедшие на согласованную акцию вышли в направлении улицы Берси, над которой расположены переход и несколько этажей здания министерства. Дорогу собравшимся сперва перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.

Собравшиеся держат флаги Франции и регионов страны, выкрикивают лозунги и поют песни. Один из участников акции держит картонку с надписью "Миллионы для Нотр-Дам де Пари, а как же бедные люди?".

Незадолго до начала шествия в толпе протестующих разорвались несколько петард, подняв в воздух облака дыма и встреченные одобрительным возгласами собравшихся.

Собравшиеся рядом с министерством экономики и финансов Франции "желтые жилеты" начали шествие к площади Республики, где запланирован митинг, передает корреспондент РИА Новости.

Ровно в полдень пришедшие на согласованную акцию вышли в направлении улицы Берси, над которой расположены переход и несколько этажей здания министерства. Дорогу собравшимся сперва перегородили несколько фургонов полиции, из которых на дорогу выбежали сотрудники правопорядка в касках и с пластиковыми щитами.

Появление полиции было встречено криками, а вскоре в сторону стражей порядка полетели пластиковые бутылки. Рядом с кордоном взорвались несколько шумовых гранат, брошенных, вероятно, протестующими. Все ведущие к площади улицы оказались перекрыты фургонами полиции, и протестующие вышли на набережную, встреченные недовольными гудками автомобилей.

Прямо на пути колонны на проезжей части кто-то поджег мусор и доски, и место пожара издалека видно по поднимающемуся в небо черному дыму.

Накануне глава французского МВД Кристоф Кастанер сообщил, что безопасность на манифестациях по всей стране будут обеспечивать 60 тысяч полицейских, и выразил обеспокоенность участием в акциях радикальных элементов, которые неизменно устраивают погромы и потасовки с правоохранителями.

Протесты "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года с требованиями не повышать налог на топливо и цены на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы по всей стране, несмотря на объявленные руководством Франции меры для успокоения обстановки. Зачастую акции сопровождаются беспорядками и столкновениями с полицией.

Источник: РИА Новости