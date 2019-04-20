﻿ Пользователи сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского на русском, Mixnews.lv

Пользователи сети посмеялись над шпаргалкой Зеленского на русском (1)
Снимками заинтересовался, в частности, журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов, распространивший их в Twitter.
«Мои вопросы»: Где мова, Володимир?! pic.twitter.com/daPCAQKUls— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 апреля 2019 г.
«Ты нахрена методичку Зеленскому на русском отправил? Я же просил на мове. Ну так спалиться опять», — пишет Telegram-канал «Товарищ майор».
«"Мои вопросы" — большими буквами. Чтобы не перепутал с ответами. Бывает», — иронизирует «Креативна Сотня».
«Хоть и дебаты идут на украинском, думает и читает Зеленский все-таки на русском», — отмечает Telegram-канал «Медиатехнолог».
Дебаты между Зеленским и Порошенко прошли 19 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве. На арене, по данным МВД Украины, присутствовали 22 тысячи зрителей, также мероприятие транслировали телеканалы, в том числе российские. Как пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости», трансляции дебатов, которые вели российские медиа в интернете, набрали более двух миллионов просмотров.
21 апреля на Украине пройдет второй тур президентских выборов. Согласно результатам социологических исследований, Зеленский почти в три раза опережает Порошенко по популярности среди определившихся с выбором избирателей.
Источник: Lenta.ru