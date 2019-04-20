﻿ Следователи установили очаг возгорания в Нотр-Даме, Mixnews.lv

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Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.

Он добавил, что такое заявление следователи сделали на основании изучения фотографий и видео, снятых очевидцами.

Investigators believe the Notre Dame fire started at the center of the cathedral's roof towards the base of the iconic spiral, a police source says https://t.co/rXwytsVUS3 pic.twitter.com/qnUIN3AN5s — CNN Breaking News (@cnnbrk) 20 апреля 2019 г.

Также источник уточнил, что на настоящий момент следствие сконцентрировано на двух проблемах, связанных с возгоранием. Первая — это возможный сбой в работе датчиков пожарной сигнализации, вторая проблема связана со строительными лифтами.

Ранее была названа еще одна версия причины пожара в Нотр-Даме.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вечером 15 апреля. В результате него обрушились две трети крыши, полностью сгорел готический шпиль. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов Франции расследуют дело о неумышленном причинении ущерба.

Источник: Газета.ру