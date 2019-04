﻿ Следователи установили очаг возгорания в Нотр-Даме, Mixnews.lv

В мире |

Следователи смогли определить очаг возгорания во французском соборе Нотр-Дам-де-Пари. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, пожар возник в центре крыши собора по направлению к основанию шпиля.

Он добавил, что такое заявление следователи сделали на основании изучения фотографий и видео, снятых очевидцами.

