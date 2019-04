﻿ "Желтые жилеты" громят ограждения и жгут машины во Франции, Mixnews.lv

В мире |

Участники акций «желтых жилетов» подожгли несколько автомобилей и мопедов на улицах Парижа. Об этом сообщает РИА «Новости». По данным агентства, протестующие подожгли машины в районе бульвара Жюля Ферри.

Как отмечается, между манифестантами и полицией начались столкновения.

При этом сотрудники полиции использовали водомет против протестующих.

Во время акций «желтых жилетов» в Париже полиция задержала более 126 человек. Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, протестующие разбросали и подожгли дорожные ограждения на проезжей части.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон вызвал министра внутренних дел Кристофа Кастанера, чтобы тот доложил ему о ситуации.

Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер накануне заявил, что он ожидает беспорядков во время субботних акций протеста "желтых жилетов". По его словам, цель хулиганов - "повторить 16 марта", когда акция "желтых жилетов" переросла в погромы и поджоги, а также - в ожесточенные стычки протестующих с полицией.

Ранее «желтым жилетам» запретили протестовать рядом с Нотр-Дамом.

Как сообщалось ранее, стартовала 23-я неделя протестов. Организаторы призвали вновь сделать Париж основной площадкой для демонстраций.

В частности, активисты движения назвали сегодняшнее выступление "ультиматумом 2". Многие протестующие выразили недовольство тем, что миллиардеры жертвуют на восстановление сгоревшего собора Парижской Богоматери сотни миллионов евро. "Вдруг после пожара везде нашлись денежки?!" — возмущаются они.

На фоне продолжающихся протестов власти страны пошли на уступки. Президент Франции Эммануэль Макрон объявил о введении ряда социально-экономических мер для поддержки населения.

"Желтые жилеты" продолжают проводить акции протеста по субботам. Цель участников - выразить недовольство политикой правительства, не стремящегося, по их мнению, решать материальные проблемы рядовых граждан.

#YellowVests #Acte23 The streets are ablaze in Paris, once again for another weekend. pic.twitter.com/SMDPRQhTTl

#yellowvests It's hard to describe the situation... Motorcycle on fire, firemen are here but seams they can't stop it. 4 events were filed 2 only accepted. And finally the group does not know where to go exactly since blocked #acte23 Paris pic.twitter.com/6SdspCP3mq