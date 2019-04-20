﻿ Зеленского через суд могут снять с выборов на Украине, Mixnews.lv

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Шестой апелляционный административный суд в субботу рассмотрит иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил адвокат и наблюдатель за выборами от общественной организации "Украинская ассоциация акционеров" Андрей Хилько.

"Суд открыл производство по поданному мной иску в качестве официального наблюдателя", — написал Хилько в фейсбуке.

По словам адвоката, судебное заседание начинается в 22:00.

На сайте Судебной власти Украины говорится, что дело № 855/124/19 о признании нарушений в подкупе избирателей и отмене решения ЦИК № 153 от 30.01.2019 о регистрации кандидата Зеленского действительно будет рассматриваться в субботу, 20 апреля, в Шестом апелляционном суде.

Представитель команды Владимира Зеленского Дмитрий Разумков назвал «бредом» иск об отмене регистрации шоумена кандидатом в президенты Украины. «Нет, не фейк, но бред», — заявил Разумков, отвечая на вопрос, является ли эта информация фейком.

По словам политолога Руслана Бортника, согласно украинскому законодательству, основанием для снятия кандидата с выборов президента может быть решение суда. «Теоретически, с точки зрения права, да, это возможно в любой момент, и даже постфактум после выборов. Но с точки зрения политического процесса... сегодня это невозможно. Конечно, в полной мере такого решения исключить нельзя, но это будет самоубийством нынешней власти», — сказал он.

Источник: Газету.ру, РИА Новости