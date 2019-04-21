﻿ Суд вынес решение по иску о снятии Зеленского с выборов, Mixnews.lv

Суд вынес решение по иску о снятии Зеленского с выборов (1)
В мире | 21 апреля 2019 года, 01:05
Суд Киева принял решение не снимать кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с выборов, передает РИА «Новости».
Уточняется, что суд не нашел в действиях Зеленского признаков «подкупа избирателей» или «предвыборной агитации».
Иск о снятии Зеленского с выборов был подан адвокатом и наблюдателем за выборами от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андреем Хилько.
Хилько потребовал снять Зеленского с выборов за нарушение избирательного законодательства Украины.
Второй тур президентских выборов пройдет на Украине 21 апреля.
Источник: Газета.ру_
Слава Украине и удачи ЗЕ и всем его избирателям !
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