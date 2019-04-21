﻿ Слепой человек впервые самостоятельно пересек Тихий океан, Mixnews.lv

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Японец Мицухиро Ивамото стал первым человеком с серьёзными нарушениями зрения в истории, которому удалось самостоятельно пересечь Тихий океан, сообщает портал Tjournal.

Ивамото, в возрасте 16 лет полностью потерявший зрение, переплыл Тихий на 12-метровой яхте Dream Weaver. Рядом с ним находился зрячий штурман американец Дуглас Смит, но утверждается, что он никак не помогал в управлении.

Путешествие заняло почти два месяца: 24 февраля судно вышло из порта Сан-Диего, а утром 20 апреля пришвартовалось в порту Иваки.

Это уже вторая попытка Ивамото — первую попытку от предпринял в 2013 году, но тогда судно затонуло через несколько дней после отплытия.

Фото: Tjournal