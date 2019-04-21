﻿ Королева Великобритании празднует свой день рождения, Mixnews.lv

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Сегодня королеве Великобритании, Елизавете II, исполняет 93 года.

В этом году день рождения королевы совпал с Пасхой, поэтому королева, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.

Обычно день рождения королевы отмечается артиллерийским салютом, но только не в воскресенье: так что в этом году салют прогремит в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре - в полдень, в понедельник.

Фото: Flickr/Chris Gurney