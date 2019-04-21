﻿ Королева Великобритании празднует свой день рождения, Mixnews.lv

Королева Великобритании празднует свой день рождения (1)
В мире | 21 апреля 2019 года, 15:16
Сегодня королеве Великобритании, Елизавете II, исполняет 93 года.
В этом году день рождения королевы совпал с Пасхой, поэтому королева, являющаяся главой Церкви Англии, как ожидается, вместе со своими родственниками будет присутствовать на пасхальной службе в часовне святого Георгия в Виндзорском замке.
Обычно день рождения королевы отмечается артиллерийским салютом, но только не в воскресенье: так что в этом году салют прогремит в лондонском Гайд-парке, в Тауэре и в Виндзоре - в полдень, в понедельник.
Фото: Flickr/Chris Gurney
No visas sirds apsveicu viņas Augstību lielajā jubilejā un novēlu viņai vēl daudz gadu nodzīvot!
Ответить