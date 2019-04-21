﻿ Число жертв трагедии в Шри-Ланке превысило 200 человек, Mixnews.lv

Число жертв трагедии в Шри-Ланке превысило 200 человек (1)

фото

В мире | 21 апреля 2019 года, 17:36

Число жертв взрывов, прогремевших сегодня с утра в Шри-Ланке, составило 207 человек, сообщает агентство Reuters. Число раненных оценивается в 450 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня с утра в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, часть в гостиницах, часть в церквях, где готовились к пасхальным богослужениям и в других местах массового скопления.

Данных о том, пострадал ли кто-то из граждан Латвии пока нет. Президент Латвии Раймонд Вейонис уже выразил свои соболезнования народу Шри-Ланки.

Фото: AP/Scanpix/LETA

Комментарии 1
Саня46 минут назад
Весь черножопый мир молится о погибших? Им стыдно за произошедшее?
Где новости об этом?
3
Ответить