﻿ Число жертв трагедии в Шри-Ланке превысило 200 человек, Mixnews.lv

В мире |

Число жертв взрывов, прогремевших сегодня с утра в Шри-Ланке, составило 207 человек, сообщает агентство Reuters. Число раненных оценивается в 450 человек.

Как сообщалось ранее, сегодня с утра в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, часть в гостиницах, часть в церквях, где готовились к пасхальным богослужениям и в других местах массового скопления.

Данных о том, пострадал ли кто-то из граждан Латвии пока нет. Президент Латвии Раймонд Вейонис уже выразил свои соболезнования народу Шри-Ланки.

Фото: AP/Scanpix/LETA