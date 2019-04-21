﻿ Число жертв трагедии в Шри-Ланке превысило 200 человек, Mixnews.lv

Число жертв трагедии в Шри-Ланке превысило 200 человек (1)
В мире | 21 апреля 2019 года, 17:36
Число жертв взрывов, прогремевших сегодня с утра в Шри-Ланке, составило 207 человек, сообщает агентство Reuters. Число раненных оценивается в 450 человек.
Как сообщалось ранее, сегодня с утра в Шри-Ланке прогремело восемь взрывов, часть в гостиницах, часть в церквях, где готовились к пасхальным богослужениям и в других местах массового скопления.
Данных о том, пострадал ли кто-то из граждан Латвии пока нет. Президент Латвии Раймонд Вейонис уже выразил свои соболезнования народу Шри-Ланки.
Фото: AP/Scanpix/LETA
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