﻿ Экзит-поллы: новым президентом Украины станет Зеленский, Mixnews.lv

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Согласно первым результатам экзит-поллов, большая часть избирателей проголосовало за Владимира Зеленского, сообщает РИА "Новости".

Данные на 12 часов дня дают следующий результат – Зеленский набирает 71,8% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – 28,2% голосов.

Как сообщалось ранее, предварительные соцопросы показывали, что Зеленского поддерживает более 70% жителей Украины, определившихся с выбором. Участки закроются в 20 часов, ЦИК обязан объявить итоги второго тура до 1 мая включительно.

Фото: Spoilt.exile