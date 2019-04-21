﻿ Экзит-поллы: новым президентом Украины станет Зеленский, Mixnews.lv

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Экзит-поллы: новым президентом Украины станет Зеленский (11)

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В мире | 21 апреля 2019 года, 17:25

Согласно первым результатам экзит-поллов, большая часть избирателей проголосовало за Владимира Зеленского, сообщает РИА "Новости".

Данные на 12 часов дня дают следующий результат – Зеленский набирает 71,8% голосов, а действующий президент Петр Порошенко – 28,2% голосов.

Как сообщалось ранее, предварительные соцопросы показывали, что Зеленского поддерживает более 70% жителей Украины, определившихся с выбором. Участки закроются в 20 часов, ЦИК обязан объявить итоги второго тура до 1 мая включительно.

Фото: Spoilt.exile

Комментарии 11
Патриот 1 час назад
Парашу не выпускайте с Украины!!! Сразу орестовать эту свинью и судить а лучше застрелить сразу и выбросить в колодец на какой нибудь заброшенной ферме!
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ха ха ха1 час назад
"Игра была равна - играли два говна"
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Ты не прав1 час назад
Пустить на шашлык бедным
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