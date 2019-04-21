﻿ Впереди Зеленский: второй тур выборов президента Украины закончился, Mixnews.lv

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Впереди Зеленский: второй тур выборов президента Украины закончился (38)

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В мире | 21 апреля 2019 года, 20:12

На Украине закрылись участки для голосования. ЦИК начинает подсчет голосов.

По предварительным данным национального экзит-полла Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко - 25,3% голосов, а оставшиеся 1,5% испортили бюллетень.

ЦИК обязан объявить итоги второго тура до 1 мая включительно.

Фото: Flickr/Skhakirov

Комментарии 38
Смех1 час назад
Прощай кровавый потрох,и все местные уёбни лобатой "элиты" что ручкались и нахваливали эту тварь убившей тысячи украинцев и сделавший на войне миллиарды...прощай мразь ...здравствуй Гаага.
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Саня1 час назад
Потроха из страны не выпускать, он должен предстать перед судом в Гааге
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Процесс пошёл1 час назад
Впереди люстрация и ганьба...
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