﻿ Впереди Зеленский: второй тур выборов президента Украины закончился, Mixnews.lv

Впереди Зеленский: второй тур выборов президента Украины закончился (38)
В мире | 21 апреля 2019 года, 20:12
На Украине закрылись участки для голосования. ЦИК начинает подсчет голосов.
По предварительным данным национального экзит-полла Владимир Зеленский набрал 73,2% голосов, Петр Порошенко - 25,3% голосов, а оставшиеся 1,5% испортили бюллетень.
ЦИК обязан объявить итоги второго тура до 1 мая включительно.
Фото: Flickr/Skhakirov
Прощай кровавый потрох,и все местные уёбни лобатой "элиты" что ручкались и нахваливали эту тварь убившей тысячи украинцев и сделавший на войне миллиарды...прощай мразь ...здравствуй Гаага.
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Потроха из страны не выпускать, он должен предстать перед судом в Гааге
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Впереди люстрация и ганьба...
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