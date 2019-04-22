﻿ Зеленский обогнал Порошенко почти в три раза, Mixnews.lv

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Зеленский обогнал Порошенко почти в три раза (8)

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В мире | 22 апреля 2019 года, 10:03

По данным на 09:00 22 апреля Центризбирком Украины обработал 90% протоколов с избирательных участков после второго тура президентских выборов. Лидирует по-прежнему шоумен Владимир Зеленский: его отрыв от соперника, действующего главы государства Петра Порошенко, увеличился настолько, что тот окончательно лишился шансов на победу, пишет BBC.

За Зеленского проголосовали 73,17% избирателей (это почти 11,9 млн человек), за Порошенко — 24,5% (почти 4 млн человек), следует из данных на сайте ЦИК Украины.

Ранее украинские СМИ сообщили со ссылкой на американских лоббистов, что Вашингтон пообещал Порошенко гарантии неприкосновенности после его ухода с президентского поста, а команде Зеленского велел "не трогать" предшественника.

Порошенко поздравил Зеленского вскоре после закрытия избирательных участков, когда были оглашены результаты экзитполов. Шоумен уже побил рекорд по количеству набранных голосов за всю историю проведения президентских выборов на Украине.

Комментарии 8
Patriot31 минуту назад
Kà personìgi tu palìdzèsi ukrainu bràliem? Bezdèsi komentàros? Kvieksi aiz stùra? No naida apdirsìsi bikses pue krievu vestniecìbas?
2
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ВВС46 минут назад
На Украине выборы... Агитация, опросы, подкаты—откаты. Опрос: - За кого голосовали? - За честного, порядочного, неподкупного кандидата, который будет бороться с корупцией и не будет воровать денег! …пауза секунд на пять… — Понятно, значит против всех.
4
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Агр23 минуты назад
Он так же помогает "братьям" как в своё время боролся с "оккупацией". Этому батраку главное свою миску похлёбки получить от нынешнего хозяина и он напишет все что ему скажут.
3
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