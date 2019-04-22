﻿ Экс-главу Nissan обвинили в краже еще 5 млн долларов, Mixnews.lv

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Экс-руководитель франко-японского автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон обвиняется в хищении 5 млн долларов — это очередное обвинение в адрес бывшего топ-менеджера, сообщает Reuters.

По версии следствия, средства могли быть похищены им в результате мошеннической схемы при переводе денег от японской корпорации в адрес компании по торговле легковыми машинами в Омане. Затем деньги были переправлены в компании, которыми руководит жена и сын Карлоса Гона.

Напомним, Гон обвиняется в нарушении японского финансового законодательства: следователи считают, что он не задекларировал доход в 9 млрд иен (более 80 млн долларов) в качестве председателя совета директоров Nissan с 2010 года по 2018 год. Кроме того, Гон переложил на корпорацию свои личные финансовые потери от неудачных операций с ценными бумагами.

22 апреля истекает срок содержания Гона под стражей, определенный судом по предыдущим обвинениям. Однако новое обвинение позволит следствию выйти в суд с ходатайством о продлении ареста.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/Igor Grigoriev