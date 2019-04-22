﻿ Cуд рассказал о причинах освобождения Серебренникова из-под домашнего ареста, Mixnews.lv

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Московский городской суд разъяснил причины изменения меры пресечения, избранной для режиссера Кирилла Серебренникова, продюсера Юрия Итина и бывшей сотрудницы Министерства культуры, директора Российского академического молодежного театра Софьи Апфельбаум, проходящих по делу "Седьмой студии". 8 апреля все трое были освобождены из-под домашнего ареста под подписку о невыезде, несмотря на то что за несколько дней до этого Мещанский районный продлил срок домашнего ареста.

"Суд апелляционной инстанции не может согласиться с выводами суда о том, что домашний арест является в настоящее время необходимой и единственно возможной мерой для обеспечения надлежащего и своевременного рассмотрения уголовного дела", — говорится в опубликованном Мосгорсудом постановлении.

В апелляционной инстанции сочли, что при продлении срока домашнего ареста Мещанский суд "не в полной мере учел обстоятельства дела" и оставил без внимания доводы адвокатов о возможности смягчения меры пресечения, а также проигнорировал отсутствие подтверждений того, что в случае освобождения из-под домашнего ареста Серебренников, Итин и Апфельбаум могут скрыться или помешать ходу судебного процесса.

"В суде апелляционной инстанции было установлено, что в течение длительного времени подсудимые Апфельбаум С.М., Итин Ю.К. и Серебренников К.С., находясь под домашним арестом, данную меру пресечения не нарушали, производству следственных действий и рассмотрению дела судом не препятствовали", — говорится в постановлении Мосгорсуда.

В связи с этим, а также основываясь на наличии исключительно положительных характеристик, апелляционная инстанция сочла возможным изменить меру пресечения для всех троих подсудимых на подписку о невыезде.

Серебренников был задержан в августе 2017 года и с 23 августа находился под домашним арестом, срок которого неоднократно продлевался. Режиссер проходит по делу продюсерской компании "Седьмая студия". По версии обвинения, в 2011–2014 годах он и остальные фигуранты дела похитили 133 млн руб. (примерно 1,7 млн евро), выделенных Минкультуры на развитие проекта "Платформа". В ноябре 2018 года Серебренников и другие обвиняемые отказались признать вину в мошенничестве.

Источник: РБК