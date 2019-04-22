﻿ Facebook удаляет записи о терактах в Шри-Ланке, Mixnews.lv

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Администрация социальной сети Facebook по запросу полиции Шри-Ланки начала удалять не соответствующие правилам публикации о терактах, совершенных в этой стране 21 апреля. Об этом сообщило издание TechCrunch со ссылкой на представителя соцсети Ручики Будхраджи.

"Команды сотрудников Facebook оказывают поддержку службам экстренного реагирования и правоохранительным органам, а также выявляют и удаляют контент, который нарушает наши нормы", — заявил он.

Будхраджи также заверил, что в руководстве Facebook осведомлены о решении властей Шри-Ланки временно заблокировать пользователям в стране доступ к социальным сетям и мессенджерам из соображений безопасности.

"Люди полагаются на наши услуги в общении со своими близкими, и мы стремимся поддерживать работу нашего сервиса и помогать обществу и стране в это трагическое время", — отметил представитель Facebook.

Напомним, восемь взрывов прогремели в Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье, 21 апреля. Террористы устроили атаки на фешенебельные отели и церкви. По последним данным, жертвами ЧП стали 290 человек, пострадали более 500. Среди погибших было 35 иностранцев.

Источник: ПОЛИТ.РУ