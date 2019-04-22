﻿ Порошенко победил Зеленского на выборах президента Украины за рубежом, Mixnews.lv

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Президент Украины Петр Порошенко опередил соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского в зарубежном избирательном округе: по итогам обработки 100% бюллетеней Порошенко набрал 54,73% голосов, сообщает РИА Новости.

Владимира Зеленского поддержали за рубежом 43,78% избирателей. При этом в выборах за пределами Украины приняли участие 59,8 тысячи избирателей.

Как ранее писал Mixnews, большинство граждан Украины в Латвии во втором туре выборов президента проголосовали за Владимира Зеленского.

Источник: ПОЛИТ.РУ