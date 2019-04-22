﻿ Порошенко победил Зеленского на выборах президента Украины за рубежом, Mixnews.lv

Вы серьезно верите, что за Порошенко так "круто" голосовали за бугром?... Возможно - это и есть настоящие "патриотичные чубатые скакуны".Цельных 59,8 тысячи избирателей..! - Вах-вах-вах. А как же насчёт 4.5 миллионов, сваливших от свиномордого в Россию? А...??? Они, что - не "избиратели за пределами Украины"? Хотя - и правильно сделали, что ни за кого не проголосовали...
Порошенко победил Зеленского на выборах президента Украины за рубежом (4)
В мире | 22 апреля 2019 года, 15:21
Президент Украины Петр Порошенко опередил соперника по второму туру выборов главы государства Владимира Зеленского в зарубежном избирательном округе: по итогам обработки 100% бюллетеней Порошенко набрал 54,73% голосов, сообщает РИА Новости.
Владимира Зеленского поддержали за рубежом 43,78% избирателей. При этом в выборах за пределами Украины приняли участие 59,8 тысячи избирателей.
Как ранее писал Mixnews, большинство граждан Украины в Латвии во втором туре выборов президента проголосовали за Владимира Зеленского.
Источник: ПОЛИТ.РУ
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с тем учётом что миллионы живущих каклов в России не голосовали нихрена он не победил
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Он пока еще президент,а с твоим диагнозом стоит немного уделить времени развитию мышления , а то недоразвитость прет впереди патриоидиотизма.
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