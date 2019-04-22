﻿ Эксперты нашли еще одну проблемную модель у Boeing, Mixnews.lv

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В США нашли еще одну проблемную модель Boeing. Как пишет РБК со ссылкой на расследование американской газеты The New York Times, недавно были обнаружены проблемы с качеством у "Боингов" модели 787 Dreamliner.

Согласно публикации издания, во время сборки самолетов Dreamliner нередко скорость производства ставится выше качества. Жалобы сотрудников предприятия, на котором осуществляется сборка воздушных судов, указывают, в частности, на использование во время сборки поврежденных элементов. Также в новых самолетах часто находят посторонние предметы — например, рабочие инструменты или металлическую стружку.

Напомним, 787 Dreamliner — флагманская модель Boeing для коммерческих перевозок. Свой первый пассажирский рейс лайнер провел в 2011 году.

Добавим, американская компания Boeing уже находится под пристальным вниманием общественности и властей после двух крушений самолетов Boeing 737 MAX 8. В результате катастроф погибло более 300 человек.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Фото: Flickr/SAUD AL-OLAYAN