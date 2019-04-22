﻿ В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского, Mixnews.lv

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В Белом доме раскрыли детали разговора Трампа и Зеленского (2)

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В мире | 22 апреля 2019 года, 20:23

В Белом доме рассказали о разговоре главы США Дональда Трампа и кандидата в лидеры Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает журналист американского президентского пула Стив Херман в твиттере.

По данным журналиста, Трамп не только поздравил Зеленского, но и пожелал удачи на посту. Глава США назвал эти выборы важным моментом в истории Украины. Также он отметил, что выборы прошли по демократическим стандартам.

"Трамп пообещал непоколебимую поддержку США в сохранении целостности суверенитета Украины... Он выразил готовность работать с Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние страны", — уточняет Херман.

Ранее сообщалось, что Трамп поздравил Зеленского с победой.

Источник: Gazeta

Комментарии 2
Саня10 минут назад
Срасеяне закрыли шампанское
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Patriot1 минуту назад
Krievu pasaule ir Ukrainu pazaudèjusi uz ilgu laiku. Pati ukrainu tauta ir sapratusi, ka draugi ir ES un NATO,bet neźèlìgs ienaidnieks ir krievu pasaule.
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