﻿ Дмитрий Быков пришел себя и вернулся в соцсети, Mixnews.lv

Дмитрий Быков пришел себя и вернулся в соцсети (4)

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В мире | 23 апреля 2019 года, 07:18

Писатель Дмитрий Быков впервые после искусственной комы опубликовал сообщение в своем инстаграме — в нем он поблагодарил врачей и всех, кто выразил ему поддержку.

При этом Быков отметил, что слухи — по всей видимости, о степени тяжести его состояния — "как обычно, сильно преувеличены".

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов сообщил, что Дмитрий Быков пообещал ему вернуться к работе "при первой же возможности".

Напомним, Быков был госпитализирован в палату интенсивной терапии после прибытия из Москвы в Уфу, где планировал выступить с лекцией. Медики ввели Быкова в состояние искусственной комы, проверяя возможный диагноз — инсульт головного мозга. Из Уфы Быкова, все еще находившегося в коме, транспортировали на самолете в Москву. 21 апреля стало известно, что он начал самостоятельно дышать, был отключен от аппарата искусственной вентиляции легких и пришел в сознание.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 4
Да конечно54 минуты назад
Жидок решил на халяву вернуться из Уфы в Москву.
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Конь в пальто13 минуты назад
Просматривается прямо-таки маниакальное желание МИКСа посвящать нас всех в личные дела этого Быкова и навязать чтение его опусов. Ну не меньше десяти статеек за последнее время об этом отморозке.
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Sedna25 минут назад
Как жаль, что соцсети не застрахованы от дебилов. Этот "писатель" чуть оклемался, тут же бросился сочинять дерьмо.
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