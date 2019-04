﻿ Дмитрий Быков пришел себя и вернулся в соцсети, Mixnews.lv

View this post on Instagram

Спешу сообщить, что слухи, как обычно, сильно преувеличены. Страшно благодарен врачам и всем, кто писал, звонил, передавал слова поддержки. Надеюсь вернуться в строй как можно скорее. Спасибо! Нас ждут великие дела, не сомневайтесь!