﻿ Порошенко собрался вернуть президентский пост в 2024 году, Mixnews.lv

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Порошенко собрался вернуть президентский пост в 2024 году (8)

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В мире | 23 апреля 2019 года, 10:19

Действующий президент Украины Петр Порошенко после поражения во втором туре выборов главы государства заявил о своем намерении принять участие в следующей президентской гонке — в 2024 году — и одержать в ней победу.

Такое заявление политик сделал на встрече со своими сторонниками, сообщения о которой опубликованы в его Twitter. Порошенко в очередной раз подчеркнул, что не собирается уходить из политики по окончании срока.

«Вместе мы идем побеждать на парламентских выборах. Вместе мы вернемся на улицу Банковую (в администрацию президента Украины) после следующих президентских выборов», – пообещал президент страны.

После поражения на выборах от шоумена Владимира Зеленского Порошенко пришел на митинг в Киеве вместе со своей супругой Мариной. Сторонники встретили его криками «Спасибо!»

Зеленский во втором туре выборов набрал более 73% голосов, а Порошенко — почти 24,5%. Явка, как и в первом туре, превысила 62%.

Источник: ПОЛИТ.РУ

Комментарии 8
Саня2 часа назад
3 варианта у него, не выдержит печень, Гаага, осина...
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ВВС2 часа назад
Не-а... Есть ещё один - самозастрелиться несколько раз с "контрольным" в голову (как Саша Билый).
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Саня1 час назад
чё старый гей, не хорошо завидовать что вукраинцы избирают, тебе же тупому не доверяют
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