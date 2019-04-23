﻿ Число жертв взрывов в Шри-Ланке превысило 300 человек, Mixnews.lv

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Число жертв серии взрывов в крупнейшем городе Шри-Ланки Коломбо увеличилось до 310 человек, пишет News 1st. Медицинскую помощь оказывают 480 пострадавшим.

Пострадавшие с легкими травмами, в том числе 22 иностранца, получили медицинскую помощь и были отправлены домой. Министерство здравоохранения отмечает, что 41 тело остается неопознанным.

По данным издания, полиция арестовала 30 подозреваемых в организации взрывов. По другим данным, задержанных 40.

Напомним, 21 апреля в Коломбо прозвучали восемь взрывов. Целью шести стали отели и церкви, в которых проходили праздничные службы ко Дню Пасхи. Накануне еще один взрыв раздался рядом с церковью в Коломбо, когда полиция пыталась обезвредить взрывное устройство в припаркованном рядом грузовом автомобиле.

Источник: ПОЛИТ.РУ