﻿ Быстро ломается: Samsung отложил запуск смартфона с гибким экраном, Mixnews.lv

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Южнокорейская компания Samsung откладывает выход одной из самых ожидаемых своих новинок - смартфона Galaxy Fold со складывающимся пополам экраном.

Это произошло вскоре после того, как сразу несколько обозревателей, получивших гаджеты для предварительных тестов, сообщили о том, что их устройства сломались в ходе испытаний.

Представители компании заявили, что Samsung приостанавливает начало продаж этой модели, чтобы тщательно проанализировать отзывы и провести дополнительные тесты.

В апреле несколько рецензентов, пишущих о мобильных устройствах, получив для испытаний Samsung Galaxy Fold, обнаружили, что дисплеи их устройств перестали функционировать после нескольких дней работы.

Компания не сообщает, когда теперь гаджеты ценой в 1800 фунтов (в США - 1980 долларов) поступят на рынок. Дату начала продаж обещают огласить в ближайшие недели.

В заявлении, подготовленном Samsung, говорится, что несколько устройств, возможно, вышли из строя из-за воздействия на незащищенные части шарнира, соединяющего две половины экрана.

Сообщается также о неких неназванных "веществах", которые были обнаружены внутри одного из устройств и могли повлиять на его функционирование.

Презентации новой модели, которые должны были состояться в Гонконге и Шанхае на этой неделе, также отложены.

Старт продаж Galaxy Fold был запланирован на 29 апреля в США и на 3 мая в Великобритании.

Представители компании сообщили о начатом расследовании причин поломок образцов, предоставленных для обзоров.

Согласно его предварительным результатам, несколько обозревателей просто оторвали покрытие дисплея, приняв его за защитную пленку.

"Нам предстоит улучшить руководство пользователя, включая пункты, относящиеся к защите экрана" - говорится в заявлении разработчиков южнокорейского производителя электроники.

Основные конкуренты Samsung из Китая, компании Huawei и Xiaomi, также разрабатывают модели со складывающимся дисплеем, но ни одна ни другая выход своих устройств пока не анонсировали.

Источник: Русская служба BBC