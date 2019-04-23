﻿ Теракты в Шри-Ланки назвали местью за Новую Зеландию, Mixnews.lv

Теракты в Шри-Ланки назвали местью за Новую Зеландию (1)
В Новой Зеландии 15 марта в Крайстчёрче и его пригороде Линвуде произошло вооруженное нападение на посетителей двух мечетей. Жертвами стали 50 человек.
Восемь взрывов на Шри-Ланке прогремели в воскресенье, 21 апреля. Три взрыва при этом произошли в католических церквях, где верующие отмечали Пасху. Общее числе жертв всех взрывов превысило 320 человек.
Источник: РБК
Соболезную всем кто пострадал от церкви и религии. Религиозное дерьмо. Я всегда ненавидела религию и выбрасывла и жгла иконы с 6 лет которые мама иногда притаскивала.
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