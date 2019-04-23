﻿ Теракты в Шри-Ланки назвали местью за Новую Зеландию, Mixnews.lv

Власти Шри-Ланки считают, что воскресные теракты в стране были совершены местными экстремистами в ответ на недавний теракт в новозеландском Крайстчерче. Об этом со ссылкой на выступление министра обороны и средств массовой информации Шри-Ланки Рувана Вийевардене сообщает Hindu.com.

В Новой Зеландии 15 марта в Крайстчёрче и его пригороде Линвуде произошло вооруженное нападение на посетителей двух мечетей. Жертвами стали 50 человек.

Восемь взрывов на Шри-Ланке прогремели в воскресенье, 21 апреля. Три взрыва при этом произошли в католических церквях, где верующие отмечали Пасху. Общее числе жертв всех взрывов превысило 320 человек.

Источник: РБК