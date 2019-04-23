﻿ Елизавета II пригласила Трампа в Британию, Mixnews.lv

Елизавета II пригласила Трампа в Британию
В мире | 23 апреля 2019 года, 17:12
Королева Великобритании Елизавета II заявила, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить королевство с государственным визитом, сообщает Reuters.
Букингемский дворец подтвердил, что королева пригласила президента и его жену в Великобританию с 3 июня по 5 июня, и лидер США согласился.
Дворец подтвердил, что Трамп совершит трехдневный государственный визит в Великобританию.
Другие детали предстоящего визита и его программы будут объявлены в свое время, отметили во дворце.
В прошлом году Трамп опоздал на встречу с Елизаветой II.
Источник: Газета.ru
Фото: Flickr/Chris Gurney