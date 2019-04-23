﻿ 90 человек умерли от переутомления при подсчете голосов на выборах в Индонезии, Mixnews.lv

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По меньшей мере 92 человека умерли из-за сильного переутомления во время подсчета голосов после всеобщих выборов в Индонезии. Об этом сообщило агентство Antara со ссылкой на председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) страны Арифа Будимана.

По его данным, еще 374 человека пожаловались на проблемы со здоровьем в связи с чрезмерной усталостью после подсчета голосов, который продолжался в течение суток. Одной из жертв стал глава избирательного участка населенного пункта Адодо Молу в провинции Малуку, он умер во время пленарного заседания по подведению итогов выборов в его регионе.

Члены избирательной комиссии намерены встретиться с должностными лицами Министерства финансов для обсуждения вопроса о финансовой компенсации в случае смерти и болезни, которые не покрываются страховкой.

Комиссия выдвинула предложение предложить родственникам покойного 30-36 миллионов рупий (от 431 до 517 тысяч долларов США), около 30 миллионов рупий (чуть более 431 тысячи долларов США) - больным и максимум 16 миллионов рупий (23 тысячи долларов США) тем, кто получил ранения.

Прошедшие 17 апреля выборы стали самыми крупными в мире. Помимо президента граждане Индонезии выбирали депутатов двух палат парламента, местных законодателей. Всего в них участвовали почти 240 тысяч кандидатов, которые претендовали на 20 тысяч мест. Явка достигла почти 80% из 193 млн человек, имеющих право голоса. По всей стране было открыто свыше 813 тысяч избирательных участков.

Сотрудники избирательных комиссий были перегружены задачами, связанными с обслуживанием избирателей и завершением подсчета голосов, единственными перерывами были обеды, в то время как мусульмане делали молитвенные перерывы. В целом сотрудники избирательной комиссии работали без перерыва почти 48 часов, поскольку они должны были подготовиться к материально-техническому обеспечению и средствам для проведения избирательного процесса за день до голосования.

Источник: NEWSru.com

Фото: naar.ru