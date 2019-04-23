﻿ Пыль из Сахары испортила воздух во Франции, Mixnews.lv

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Пыль из Сахары испортила воздух во Франции (1)

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В мире | 23 апреля 2019 года, 18:57

Во многих регионах Франции ухудшилось качество воздуха, а небо приобрело желтоватые и коричневые оттенки. Виной тому стала принесенная ветром пыль из пустыни Сахара (Африка). В соцсетях делятся фотографиями необычного явления с Лазурного берега, из Парижа, северной половины страны и даже с гор на юге.

Самая тяжелая ситуация складывается на северо-западе страны - в регионах Бретань и Нормандия. Здесь в условиях антициклона многие районы в течение нескольких дней страдают от загрязнения воздуха, связанного с сельскохозяйственной деятельностью и автомобильными выбросами. А пыль из Сахары лишь ухудшит экологическую обстановку.

Объявлено предупреждение о том, что загрязнение может достичь уровня 8 по десятибалльной системе, то есть качество воздуха может стать плохим и даже очень плохим, отмечает телеканал LCI.

Местные власти рекомендуют ограничить физические нагрузки, особенно людям, имеющим проблемы со здоровьем. А в качестве меры предосторожности скорость машин на автотрассах была снижена со 110 до 90 км/ч. По прогнозам метеорологов, 25 апреля усилится ветер и пройдет дождь, после чего экологическая ситуация в Бретани и Нормандии улучшится.

Отметим, что пыль из пустынь в северной части Африки регулярно разносится ветром по всей Европе. Последствия переноса из этого региона можно наблюдать от Британских островов и до Урала. С подобными явлениями сталкиваются и в других регионах мира.

Источник: NEWSru.com

Комментарии 1
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