﻿ Пыль из Сахары испортила воздух во Франции, Mixnews.lv

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Во многих регионах Франции ухудшилось качество воздуха, а небо приобрело желтоватые и коричневые оттенки. Виной тому стала принесенная ветром пыль из пустыни Сахара (Африка). В соцсетях делятся фотографиями необычного явления с Лазурного берега, из Парижа, северной половины страны и даже с гор на юге.

Самая тяжелая ситуация складывается на северо-западе страны - в регионах Бретань и Нормандия. Здесь в условиях антициклона многие районы в течение нескольких дней страдают от загрязнения воздуха, связанного с сельскохозяйственной деятельностью и автомобильными выбросами. А пыль из Сахары лишь ухудшит экологическую обстановку.

Объявлено предупреждение о том, что загрязнение может достичь уровня 8 по десятибалльной системе, то есть качество воздуха может стать плохим и даже очень плохим, отмечает телеканал LCI.

Местные власти рекомендуют ограничить физические нагрузки, особенно людям, имеющим проблемы со здоровьем. А в качестве меры предосторожности скорость машин на автотрассах была снижена со 110 до 90 км/ч. По прогнозам метеорологов, 25 апреля усилится ветер и пройдет дождь, после чего экологическая ситуация в Бретани и Нормандии улучшится.

Отметим, что пыль из пустынь в северной части Африки регулярно разносится ветром по всей Европе. Последствия переноса из этого региона можно наблюдать от Британских островов и до Урала. С подобными явлениями сталкиваются и в других регионах мира.

Comme prévu, le marchand de sable (du Sahara) est passé à #Nice06 dans la nuit… pic.twitter.com/52WASUBmf7 — Frédéric Maurice (@MauriceFred) 23 апреля 2019 г.

Sables du Sahara | Le nuage de #sables du #Sahara déjà observé ce lundi dans le sud de la France comme ici à #Nice (06) doit se propager au reste du pays aujourd'hui avec à la clé un ciel laiteux ou jaunâtre.

Sources : MODIS / Nice-Matin pic.twitter.com/KkVJgjKU0q — Météo-Contact (@MeteoContact) 23 апреля 2019 г.

Источник: NEWSru.com