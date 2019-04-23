﻿ США выступили за переговоры Зеленского c Путиным, Mixnews.lv

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Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказался за прямой диалог между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу общественного вещания PBS.

Отмечается, что Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу.

"Он [Зеленский] хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого (…). Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным — это правильная вещь", — подчеркнул дипломат.

Ранее Зеленский заявлял, что ни у кого нет ответа, как можно остановить Россию на востоке Украины. Однако он хочет наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.

Источник: LENTA.RU

Фото: flickr.com/aleshru