﻿ США выступили за переговоры Зеленского c Путиным, Mixnews.lv

США выступили за переговоры Зеленского c Путиным
В мире | 23 апреля 2019 года, 19:46
Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер высказался за прямой диалог между избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу общественного вещания PBS.
Отмечается, что Волкер поддержал позицию Зеленского по Донбассу.
"Он [Зеленский] хочет вернуть земли. Он не собирается отступать от этого (…). Я думаю, что его желание вести прямые переговоры с Путиным — это правильная вещь", — подчеркнул дипломат.
Ранее Зеленский заявлял, что ни у кого нет ответа, как можно остановить Россию на востоке Украины. Однако он хочет наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Источник: LENTA.RU
Фото: flickr.com/aleshru