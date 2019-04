﻿ Трамп потребовал от журналистов встать на колени, Mixnews.lv

В мире |

Журналисты американского издания The New York Times должны на коленях просить прощения у президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter, когда выяснилось, что между штабом Трампа и Москвой не было никакого сговора.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People!