﻿ Трамп потребовал от журналистов встать на колени, Mixnews.lv

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Журналисты американского издания The New York Times должны на коленях просить прощения у президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter, когда выяснилось, что между штабом Трампа и Москвой не было никакого сговора.

I wonder if the New York Times will apologize to me a second time, as they did after the 2016 Election. But this one will have to be a far bigger & better apology. On this one they will have to get down on their knees & beg for forgiveness-they are truly the Enemy of the People! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 апреля 2019 г.

"Интересно, The New York Times извинится передо мной во второй раз, как они были вынуждены поступить после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть нагляднее и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения — они действительно враги народа!" — написал американский лидер.

Журналисты The New York Times в начале 2019 года провели собственное расследование, в ходе которого обвинили президента и его окружение в контактах с представителями России, Wikileaks и посредниками в ходе избирательной кампании. Всего издание насчитало более 100 таких встреч.

Из обнародованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера следует, что никаких порочащих его контактов Трамп в ходе избирательной кампании не допускал. Не было и сговора с Россией, в котором в последнее время обвиняли главу государства.

Источник: 360°

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore