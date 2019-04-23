﻿ Трамп потребовал от журналистов встать на колени, Mixnews.lv

Трамп потребовал от журналистов встать на колени (1)

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В мире | 23 апреля 2019 года, 20:16

Журналисты американского издания The New York Times должны на коленях просить прощения у президента США Дональда Трампа. Об этом он написал в Twitter, когда выяснилось, что между штабом Трампа и Москвой не было никакого сговора.

"Интересно, The New York Times извинится передо мной во второй раз, как они были вынуждены поступить после выборов 2016 года. На этот раз извинение должно быть нагляднее и пройти лучше. На этот раз им придется опуститься на колени и попросить прощения — они действительно враги народа!" — написал американский лидер.

Журналисты The New York Times в начале 2019 года провели собственное расследование, в ходе которого обвинили президента и его окружение в контактах с представителями России, Wikileaks и посредниками в ходе избирательной кампании. Всего издание насчитало более 100 таких встреч.

Из обнародованного доклада спецпрокурора Роберта Мюллера следует, что никаких порочащих его контактов Трамп в ходе избирательной кампании не допускал. Не было и сговора с Россией, в котором в последнее время обвиняли главу государства.

Источник: 360°

Фото: flickr.com/photos/gageskidmore

Комментарии 1
ВВС2 часа назад
Во!!! Это по демократицесски!!! Боже, какой типаж! Браво, браво! "- Как челобитную царю подаёшь?! Ах ты, бродяга, смердный прыщ!На колени, червь!!! Ты чьих будешь? Чей холоп, спрашиваю...?"
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