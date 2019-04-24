﻿ Спецслужбы предупредили об угрозе новых взрывов на Шри-Ланке, Mixnews.lv

В мире |

Власти Индии предупредили правительство Шри-Ланки о возможности новых террористических атак, передает CNN со ссылкой на источник.

По данным телеканала, индийские власти узнали о готовящихся атаках в ходе допроса задержанного в Индии, который утверждает, что обучал подозреваемого по делу о взрыве на Шри-Ланке.

Источник рассказал, что в ходе допроса задержанный раскрыл имя одного из шри-ланкийских террористов — Захран Хашим, который, по его словам, связан с исламистской группировкой.

Между тем, спецслужбы Шри-Ланки обнаружили около кинотеатра в Коломбо подозрительный мотоцикл. В целях безопасности было принято решение его вскрыть.

Как сообщают местные СМИ, специалисты устроили контролируемый взрыв и осмотрели транспортное средство.

Напомним, на Шри-Ланке произошли восемь взрывов: в церквях и отелях в Коломбо и в других частях страны. По последним данным, число жертв достигло 359 человек, около 500 пострадали. Среди них граждане 35 стран.

Ранее сообщалось, что террористическая организация "Исламское государство" взяла ответственность за теракты на Шри-Ланке.