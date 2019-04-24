﻿ "Трампа" вновь надуют к приезду президента США в Британию, Mixnews.lv

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Британские противники президента США Дональда Трампа намерены вновь надуть и запустить воздушный шар «малыш Трамп». Об этом сообщает The Guardian.

Аналогичную акцию британские активисты провели во время прошлогоднего визита Трампа в Лондон, тогда они подняли в небо воздушный шар с кричащим озлобленным лицом президента США, который изображен ребенком в подгузниках и с телефоном в руке. Сами активисты называли себя няньками «малыша Трампа».

Один из активистов Лео Мюррей, принявший участие в акции в 2018 году, пообещал, что «малыш Трамп точно снова полетит», отметив, что это будет стоить больших денег — более £70 тыс. ($90,5 тыс.).

Ранее сообщалось, что десятки депутатов Британии против визита Трампа.

Отмечается, что они обратились к премьеру страны Терезе Мэй с призыв отказаться от этих планов. Инициатором предложения является Стивен Доути, который счел приглашение американского лидера «безумством», а самого его назвал «расистом, сексистом и экстремистом».

«Не та Америка, которую я знаю и люблю. Не добро пожаловать», — заявил Доути.

Ранее королева Великобритании Елизавета II заявила, что президент США Дональд Трамп принял приглашение посетить королевство с государственным визитом.

Источник: Газета.Ru