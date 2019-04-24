﻿ Зеленский получил приглашение от Терезы Мэй посетить Британию, Mixnews.lv

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Британский премьер-министр Тереза Мэй пригласила одержавшего победу на выборах президента Украины Владимира Зеленского в Великобританию. Об этом сообщили в пресс-службе главы британского правительства.

Мэй и Зеленский поговорили по телефону, уточнили там же.

Как сообщается, Мэй подчеркнула важность совместной работы для «сдерживания российской агрессии» и пожелала расширить сотрудничество двух стран в области безопасности и обороны, цитирует ее РИА Новости.

Напомним, по итогам президентских выборов на Украине Зеленский набрал 73,22% голосов, Петр Порошенко — 24,45%. Инаугурация пройдет до 31 мая.

Источник: Росбалт