﻿ Штраф в 400 евро: в России стали наказывать за оскорбление власти, Mixnews.lv

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В Новгородской области вынесено первое решение суда об административной ответственности за оскорбление власти, по которому местный житель должен будет заплатить 30 тыс. рублей штрафа (около 419 евро). Правда, вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщает суд, мужчина распространил через интернет информацию в «неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам власти».

Местные СМИ сообщают, что мужчина разместил в социальной сети "ВКонтакте" две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическим изображением президента России Путина". Этот пост обнаружил старший оперуполномоченный местного МВД. Закон о неуважении к власти вступил в силу за два дня до появления записи.

Максимальный штраф по новому закону составляет 100 тысяч рублей.