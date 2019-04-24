﻿ Штраф в 400 евро: в России стали наказывать за оскорбление власти, Mixnews.lv

Штраф в 400 евро: в России стали наказывать за оскорбление власти (10)

фото

В мире | 24 апреля 2019 года, 11:34

В Новгородской области вынесено первое решение суда об административной ответственности за оскорбление власти, по которому местный житель должен будет заплатить 30 тыс. рублей штрафа (около 419 евро). Правда, вердикт еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Как сообщает суд, мужчина распространил через интернет информацию в «неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность и выражает явное неуважение к обществу, государству, органам власти».

Местные СМИ сообщают, что мужчина разместил в социальной сети "ВКонтакте" две записки с фрагментами текста "Путин — сказочный (матерное слово)" и графическим изображением президента России Путина". Этот пост обнаружил старший оперуполномоченный местного МВД. Закон о неуважении к власти вступил в силу за два дня до появления записи.

Максимальный штраф по новому закону составляет 100 тысяч рублей.

Комментарии 10
Саня4 часа назад
Убогая страна.
Путин не долбоёб, кстати, а банальное хуйло.
9
Ответить
бомж сифон3 часа назад
Насильно мил не будешь. Едроссы вообще уже с ума посходили, такими законами они роют себе могилу. Недовольство властями растёт,особенно после пенсионной реформы и произвола властьимущих нуворишей.
5
Ответить
Рыцарь 3 часа назад
Но решать оскорбили ли чиновников или это критика, будут чиновники .
1
Ответить