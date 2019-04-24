﻿ Трамп пожаловался главе Twitter на сокращение числа своих подписчиков, Mixnews.lv

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Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой социальной сети Twitter Джеком Дорси. Трамп написал об этом в твиттере, сообщив, что они с Дорси обсудили «множество вопросов, касающихся платформы и мира соцсетей в целом». Дорси ответил ему, поблагодарив за встречу.

Thank you for the time. Twitter is here to serve the entire public conversation, and we intend to make it healthier and more civil. Thanks for the discussion about that. — jack (@jack) April 23, 2019

Twitter заявил, что на встрече, которая состоялась по инициативе Белого дома, речь шла, в частности, про общественную дискуссию перед президентскими выборами в США 2020 года.

Источники The Washington Post и Reuters сообщили, что часть встречи (по информации Motherboard, она длилась полчаса) была посвящена обсуждению жалоб Трампа на то, что Twitter намеренно блокирует аккаунты его подписчиков. Дорси объяснил это борьбой с фейковыми и спам-аккаунтами; по его словам, из-за этого подписчиков теряют многие популярные пользователи твиттера, в том числе он сам.

Twitter — любимая соцсеть Дональда Трампа, он пишет там каждый день. На него подписаны почти 60 миллионов пользователей соцсети. Ранее Трамп неоднократно жаловался, что Twitter удаляет аккаунты его подписчиков, и обвинял соцсеть в предвзятости по отношению к консерваторам. Twitter отрицает эти обвинения и заявляет о своей политической нейтральности.

Источник: Meduza