﻿ Трамп пожаловался главе Twitter на сокращение числа своих подписчиков, Mixnews.lv

Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с главой социальной сети Twitter Джеком Дорси. Трамп написал об этом в твиттере, сообщив, что они с Дорси обсудили «множество вопросов, касающихся платформы и мира соцсетей в целом». Дорси ответил ему, поблагодарив за встречу.

Thank you for the time. Twitter is here to serve the entire public conversation, and we intend to make it healthier and more civil. Thanks for the discussion about that.