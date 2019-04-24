﻿ Глава Шри-Ланки пообещал уволить руководство спецслужб, Mixnews.lv

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Индийские спецслужбы передавали чиновникам Шри-Ланки конкретные разведданные о готовящихся терактах, в том числе и имя предполагаемого организатора Захрана Хашима, связанного с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство". Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.

По данным собеседника телеканала, ранние предупреждения индийских спецслужб чиновникам Шри-Ланки о готовящихся взрывах были основаны на информации, полученной в ходе допроса члена ИГ*. Он, в частности, сказал следователям имя человека, которого обучал в Шри-Ланке, и который связан с местной экстремистской группой National Thowheeth Jama'ath (NTJ,, "Таухид джамаат"), причастной к взрывам.

"Пока мы расследовали дела ИГ, во время допроса обвиняемого он раскрыл имя человека, Захрана Хашима, который является одним из террористов-смертников и связан с NTJ", - сказал источник разведки в Индии. По его словам, допрашиваемый сообщил, что сыграл определенную роль в радикализации Хашима, и индийские спецслужбы поделились информацией со своими коллегами в Шри-Ланке.

Отмечается, что имя Хашима фигурирует в записке от 11 апреля, подписанной заместителем генерального инспектора полиции Шри-Ланки. В ней Хашим назван лидером NTJ.

"Некая служба внешней разведки сообщила, что лидер исламистской группировки "Таухид джамаат", Мохамед Кассим Мохамед Захран, также известный как Захран Хашим, и его последователи планировали теракты смертников в Шри-Ланке", - говорится в записке, с копией которой удалось ознакомиться телеканалу. Данная информация была широко распространена среди целого ряда служб безопасности и некоторых правительственных министерств.

Между тем число погибших в результате серии взрывов достигло 359 человек. Об этом сообщает новостной портал Ada Derana со ссылкой на представителя пресс-службы полиции. Общее число раненых не уточняется.

Президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена пообещал провести реорганизацию силовых структур и принять жесткие меры в отношении сотрудников спецслужб, которые не приняли меры для предотвращения терактов, несмотря на предупреждения об их угрозе, сообщает Reuters. Он также намерен сменить командование Вооруженных сил в ближайшие 24 часа.

Кроме того, министр средств массовой информации Шри-Ланки Руван Виджевардене заявил о том, что местная полиция произвела контролируемый взрыв у кинотеатра "Савой" в Коломбо. Слова главы ведомства на пресс-конференции приводит газета Daily Express.

По словам министра, антитеррористическое подразделение получило информацию о взрывном устройстве, которое было прикреплено к подозрительному мотоциклу. Сотрудники подразделения осуществили контролируемый взрыв транспортного средства, взрывное устройство обнаружено не было.

Серия взрывов произошла в день католической Пасхи 21 апреля. Сначала стало известно о взрывах в трех отелях и двух церквях, больше всего жертв было в Коломбо, где атаке подверглись пятизвездочные отели Shangri-La, Cinnamon Grand и Kingsbury и одна церковь.

Еще несколько десятков человек погибли в церквях городов Баттикалоа и Негомбо. Седьмой взрыв прогремел в гостинице города Дехивала-Маунт-Лавиния (пригород Коломбо), восьмой - в жилом комплексе в пригороде Дематогода. Еще один взрыв произошел 22 апреля при попытке полицейских разминировать грузовик возле одной из католических церквей.

Источник: NEWSru.com