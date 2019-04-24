﻿ Финский пастор решил проводить встречи с прихожанами в баре, Mixnews.lv

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В Каллио, районе Хельсинки, пастор евангелическо-лютеранской церкви Виса Вильямаа начал устраивать встречи с прихожанами в барах. Об этом сообщило финское издание Apu.

По словам 33-летнего пастора, идея появилась ещё осенью 2018 года, когда он понял, что многим людям проще делиться своими проблемами в более неформальной обстановке.

"Хотя церковь Каллио открыта каждый день с 7 утра до 9 вечера, церковный зал, видимо, не то место, где люди хотят сидеть и дискутировать. Он большой по размеру, и к тому же там придерживаются определённых норм поведения", - отметил пастор.

На первую встречу прихожан в баре Väinö Kallio пришли около 50 человек, рассказал Вильямаа. По его словам, большинству из пришедших на мероприятие было около 30—40 лет, но было несколько 50-летних, в том числе и его отец.

"Наши вечера начинаются с выступления диджея, затем следует вступительное слово, после чего наступает период откровений. И поскольку мы находимся в баре, то в плане покупки напитков действуют обычные правила", - сказал Вильямаа.

Он считает, что разговоры в атмосфере бара помогают прихожанам быть более открытыми и видеть свои проблемы под другим ракурсом. Самым успешным он назвал вечер в «тематике Hukassa» (предположительно, речь идёт о фильме «Hukassa» («Затерянный») 1988 года, посвящённом безработному человеку, в одиночку воспитывающему ребёнка). В тот вечер один из прихожан поделился своей зависимостью от приложения для знакомств Tinder, а другой от мастурбации.

Людям становится легче, если они слышат от других о тех же проблемах, что и у них самих, уточнил пастор. На встречах запрещено снимать видео или вести трансляции, поэтому прихожане не переживают за свою конфиденциальность. Следующий вечер состоится 24 апреля в баре «Чёрный кот» (Musta Kissa). По словам пастора, темой встречи станет одиночество человека в мире, в котором каждый существует сам по себе.

Источник: TJ

Фото: Apu