﻿ В России запустили флешмоб о "сказочном Путине", Mixnews.lv

В России запустили флешмоб о "сказочном Путине" (6)

фото

В мире | 24 апреля 2019 года, 18:49

Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во «ВКонтакте» записи, в которых якобы написал «Путин — сказочный *******».

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Другие проводят исторические параллели.

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза «сказочный *******» — это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».

Источник: Meduza

Комментарии 6
ВВС для поцреота1 час назад
По-моему, ты ипишеши комменты с Твайка-21, или никогда не трезвеешь... Сочуствую... похмеляйся и выздоравливай.
3
Ответить
Саня1 час назад
Расскажи как вы выгнали опукантов и почему тянули до 91?
2
Ответить
Саня1 час назад
в России есть народ, у нас уехали все, остались 55 летние геи не трудоспособные с советской заточкой вроде тебя
4
Ответить