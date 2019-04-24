﻿ В России запустили флешмоб о "сказочном Путине", Mixnews.lv

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Пользователи соцсетей запустили флешмоб после того, как суд оштрафовал жителя Новгородской области Юрия Картыжева по закону о неуважении к власти — он опубликовал во «ВКонтакте» записи, в которых якобы написал «Путин — сказочный *******».

Многие пользователи соцсетей пишут посты, в которых повторяется фраза с упоминанием Путина. Некоторые призывают вывести соответствующий хэштег в тренды, чтобы поддержать оштрафованного мужчину.

А если «сказочный *****» — это оскорбление власти, то как будет без оскорбления?

«Настоящий *****»?

Что ж, с этим можно согласиться. — Leonid Volkov (@leonidvolkov) April 23, 2019

Часть пользователей предлагает свои варианты слова, скрытого за звездочками.

Путин-сказочный краб — Фрося Педулькина (@50herz) April 24, 2019

Путин - сказочный говорун — Аркадич (@Apkagu4) April 24, 2019

Другие проводят исторические параллели.

Иван Грозный, Путин Сказочный — Sergey Dikarev (@SergeWilder) April 24, 2019

Вот так правители получают к имени дополнительные стикеры. Иван - Грозный, Екатерина - Великая, Владимир - Сказочный. — Sergey Elkin (@Sergey_Elkin) April 24, 2019

Одним из первых о флешмобе сообщил Znak.com. После выхода публикации Роскомнадзор прислал изданию уведомление о нарушении, не связанном с материалом о флешмобе, рассказал заместитель главреда Znak.com Дмитрий Колезев. Он назвал это совпадением.

Фраза «сказочный *******» — это цитата из фильма «Даун Хаус», снятого в 2001 году Романом Качановым по мотивам романа Федора Достоевского «Идиот».

Источник: Meduza