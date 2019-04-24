﻿ Трамп заявил о приближении к США нового каравана из 20 тысяч мигрантов, Mixnews.lv

Трамп заявил о приближении к США нового каравана из 20 тысяч мигрантов (4)
В мире | 24 апреля 2019 года, 20:42
Президент США Дональд Трамп заявил, что к американской границе из Мексики приближается караван численностью 20 тысяч человек. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Трамп отметил, что по мере приближения к Мексике численность каравана уменьшилась, но он продолжает движение к границе США.
Также он призвал мексиканские власти "задержать остатки" каравана, иначе участок границы будет закрыт. Кроме того, он пообещал отправить на встречу каравану вооруженные войска.
Ранее Трамп объявил о готовности закрыть границу США и Мексики.
Источник: Газета.ру
СМИ!!! Вы все кричите о том, как Европа "воюет" с мигрантами... Пожалуйсиа, расскажите подробно - как США "воюет" с мигрантами. Не стесняйтесь. Нам интересны любые подробности. Ведь это очень интересно...
2
Ответить
Хотите иметь задний двор -кормите,не грабьте , а не то задний проход порвется.
Ответить
Не могу понять стремление перебраться в США.В обеих странах капитализм (а не как на Кубе).Климатические условия идеальные,не как в холодной России,где для выпуска продукции нужно отопление и завода с толстыми стенами. В Мексике проще - установил тент,одел сомбреро и занялся выпуском продукции,которая будет дешевле в разы чем в России. Рядом в США, которых можно перенять опыт развития.И тем не менее дома не сидится,хотя проблем будет много.Как будут лечиться не имея легальных документов,кто будет платить в будущем пенсии? Не американцы-же.А если через территорию Мексики непонятные люди собираются нелегально пробраться в США,то с какой стати американцы должны перед ними открывать ворота? Пусть подают документы на въезд в срану и так далее.Поэтому Президент Трамп полностью прав,когда не желает иметь на своей территории непонятных людей.
Ответить
Показать все (4)